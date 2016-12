Sabemos lo mucho que te la pasas texteando por la web buscando infinitas ideas de uñas para tus manos y pies, pues bien, hoy tenemos para ti un catalogo de uñas decoradas para los pies, en los cuales puedes escoger el diseño que mas te guste y así poder hacerlo en tus manos.

Los diseños de uñas que mas se usan han sido traídos para todas vosotras, sabemos que los necesitas y por eso nos tomamos la gran tarea de compartirlo, ademas, puedes imprimirlas o descargarlas en tu celular de manera gratuita.

¿Como hacer estas uñas del catalogo?

Si no eres experimentada o no tienes técnica porque no practicas el arte del nailart, lo mejor es que visites a tu manicurista de confianza, la cual puedes encontrarla en el salón de belleza mas cercano o de mejor confianza que tengas en ellos. Ahí seguro que encontrarás personas o manicuristas profesionales los cuales pueden ayudarte a realizar el decorado que tu quieras.

Si ya sabes hacerlo, no tengo nada de palabras para decirte, lo único es que para esto debes tener algo de cuidado en los esmaltes que utilices, procura ocupar los de mejor calidad para un mejor acabado. Los detalles brillantes y perlas que vemos en estas decoraciones las puedes encontrar en lugares de belleza de tu localidad, y si sabes en que lugar de tu ciudad haya algo, pues visita a los manicuristas, seguro que ellos podrán ayudarte con la pregunte que les realices.