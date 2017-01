Día de San Valentín de 2017

Esta celebración es genial, muchos son excepticos y no quieren hacer nada este dia con sus parejas, porque piensan que el amor no debe ser solo un día, si no todos los días del año, ademas, otros piensan que es solo una fecha de comercio, en el que desde hace un tiempo fue pactada para que las personas se acerquen a los negocios y consuman sus productos.

Según la wikipedia, este es un día aceptado por la iglesia católica, y como santo se le asigna a San Valentín como patrón de los enamorados.

En muchos lugares es celebrado, en algunos con otros nombres como el día del amor y amistad o día de los enamorados.

¿Cuando es el día de San Valentín de 2017?

El día de san valentin se celebra el 14 de febrero y es celebrada desde el siglo XIV.

¿Que hacer el día de San Valentín de 2017?

En dicho dia puedes ir a lugares románticos con tu pareja, otros van a cine, o simplemente a comer helados u otra actividad en la que juntos puedan ser felices y demostrar lo mucho que se quieren.

¿Que regalar el día de San Valentín 2017?

Se vale todo, desde manualidades hasta detalles como relojes, ropa, anchetas, flores, etc. El regalo mas original es el que se lleva la mejor sorpresa y agradecimiento de quien lo recibe, no dejes a tu pareja sin su regalo pues seguro te lo agradecerá y sabrá lo mucho que le amas.

Imagenes para San Valentín 2017

Con estas imagenes de san valentin podrás demostrar lo mucho que quieres a tu pareja, en ocasiones no somos capaces de demostrar todo lo que sentimos por miedo a ser lastimados, pero esta fecha puede ayudarte a que dejes ese miedo atras y entregues mas de ti.

















Frases para San Valentín 2017

Para tu novio o novia, para tu marido, esposo, esposa o tu pareja sin ningún distintivo tenemos estas frases para que se las dediques, esperamos te gusten:

Para mi novio

Eres especial amado mio, gracias por ser tan especial conmigo. Te amo.

Existe el amor real, eres el angel que Dios mando para amar.

Quiero ir a cualquier lugar contigo, llévame donde quieras que seguro seré feliz donde sea, solo debes estar tú. Felíz dia de San valentin mi hermoso.

Quiero hacerte saber que siempre estaré para ti, mi felicidad es mirar tu sonrisa. Te amo y feliz dia de los enamorados.

Para mi novia