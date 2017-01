Son muchos arquitectos, personas dueñas de sueños por hacer o simplemente quieres ayudarle a un amigo o familiar a escoger una fachada moderna para plasmar en esa casa que harán una remodelación o esta en proceso de construcción.

Si es así, déjame decirte que estas en el lugar en el que te aportará buenas ideas a elegir para esa fachada.

Imágenes de fachadas de casas modernas

Es muy importante entrar a internet y mirar un diseño que te guié para luego elegir como quedará esa hermosa casa a futuro, y si, se entiende que tienes un compromiso muy importante ya que el frente o el exterior de una casa es muy importante y todos queremos que luzca de la mejor forma.

Ya que buscas modernas, no te defraudaré. He juntado lo que mas acorde me ha parecido para fachadas. Y es que ahora que estamos en el 2017, los materiales para su construcción es una de las cosas mas importantes. Lo que mas podemos ver son grandes ventanales, puertas de dimensiones grandes y se juega mucho con las persianas.

Fachadas de casas modernas de dos pisos

Cuando una casa tiene mas de un piso resulta mucho mas importante jugar con la funcionalidad de su fachada, para esto los arquitectos dan lujosos diseños pero también colocan cada parte de la fachada en el lugar que estime indicado, también fijándose mucho en la proporción para así no dar un diseño con brotes de deformidad.

Si es de tu preferencia ahora ver fachadas de casas modernas de 2 pisos estas imágenes son para ti, espero te gusten.

Fachadas de casas modernas pequeñas

La mayoría de las casas urbanas no tienen mucho espacio para realizar un gran proyecto en el que se tenga un gran espacio. Por eso también nos tomamos la tarea de buscar imágenes de fachadas modernas para casas pequeñas, ya sea de varios pisos pero un poco angostas.

Se puede hacer un gran diseño, en anhelo de todos es tener una fachada tan bonita como la que te compartimos aquí, ojala podamos ayudarte con el propósito que entraste a esta entrada, si no es exactamente lo que te gusta, si que puedes tomar ideas de un diseño u otro hasta formar uno solo con la personalización a tu gusto.



Esperamos que todas estas fachadas modernas hayan sido de tu gusto, hemos escogidos las mejores para ti. Si te gusto comparte en facebook, pinterest y donde quieras. Quizá a tus amigos también les sea de ayuda este articulo.