Nuestros animales (y los que no son nuestros) tienen un plus de ternura innegable, incluso hasta un pitbull muy lleno de músculos y con cara amargada puede lucir tierno al colocarle un gorro de navidad, es así. La navidad tiene algo que pocas cosas en la vida poseen, y es, que en realidad nos transforma tanto, que de modo, podemos vivir mejor en familia y con mucha paz en nuestros lugares de residencia.

Hoy tenemos muchas imágenes con animales muy tiernos que hacen tocarnos el corazón y dejarnos muy sonrojados por la ternura que expresan, y es que, es algo muy popular que por ejemplo en las redes sociales muchos de los amos de mascotas suban fotos de como han vestido a su lindura de animal, llenándonos de envidia (pero de la buena) a quienes no tenemos o no podemos tener una linda mascota como esas, ya sea por la causa que sea, como por ejemplo vivir en compañía de alguien que no les gusta los animales, vivir con padres que no soportan las mascotas, o simplemente estar en un lugar poco compatible para criar un lindo perrito, gatito, etc.

No quiero alargarme más, espero que disfrutéis de las imágenes y por favor, compartí!