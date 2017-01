Uñas lindas

Cuando se buscan uñas lindas en la Internet es porque se quieren ver las mejores decoraciones que existen sobre este tipo de tema. No te defraudaremos, hemos escogido una gran galería que seguro te encantará porque tiene uñas con la tendencia mas reciente, que viene acompañado de accesorios que seguro te enamorarán.

Uñas decoradas pies

Los pies como las manos deben hacer parte de una decoración de uñas, son muchas las mujeres que hacen primero su diseño de uñas en los pies, quizás porque usan mas zapatos abiertos que otras :D, pero es algo que suelen preocuparse mucho.

En la galería que tenemos a continuación también tenemos muchas decoraciones, te pido que tengas paciencia para encontrarlas, pero para agilizar este proceso de encontrar uñas para tus pies, pronto haremos un post único para ello.

Uñas decoradas con flores

Las flores, las cuales al igual que otros símbolos en la decoración de uñas como las mariposas, mariquitas, etc. No deben morir nunca, estas son un ejemplo claro de que las uñas sin nada encima de ellas seria algo muy vacio y poco admirable. No niego que las uñas minimalistas sean algo admirable en ocasiones, pero cuando todo el tiempo están así seguro que llegará el día que quieras cambiar y probar algo nuevo, y que mas que hacerte un dibujo en ella con flores bien hermosas, que además tengan colores que combinen muy bien.

Uñas sencillas

Tenemos también en nuestra galería muchas uñas sencillas, las cuales constan de pocas cosas para hacerles, esto hace que resulte realmente fácil hacerlas y casi todas pueden intentar hacerlas sin ningún tipo de problemas.

Uñas azules

Las uñas de color azul son hermosas, el azul cielo es muy popular para lo que se trata de diseño de uñas, muchas mujeres optan por este color, aparte de que es un color muy suave, le da mucha belleza a las uñas.

Tenemos interesantes imágenes de uñas azules, esperamos que las disfrutes, asi como nosotros también lo hicimos al encontrarlas, pensamos mucho en ustedes por lo hermosa que estas son.

Uñas amarillas

Las uñas de color amarillas también son muy comunes, es uno de los colores mas usados junto al rosa, se ve mucho en las jóvenes, estas optan mucho porque su capa de fondo sea con este color el cual hace que se note mucho las uñas, dándole un buen brillo a encima, seguro que atrapará muchas miradas. En las fotos a continuación veras muchas imágenes de uñas amarillas, esperamos que puedas escoger el diseño que te guste.

Uñas con animales

Ya hemos mencionado antes algunos animales como son las mariquitas y mariposas, pero existen muchas decoraciones con uñas que las mujeres agregan animales, como son perros, vacas, gatos y todo tipo de animal que genere algo de ternura.

Para el caso de nuestro post, hemos agregado una gran colección de imágenes con uñas de animales, donde podrás ver la gran variedad de animales que hay en ellas.