Se acabará pronto el año 2016, y que bueno es tener en tus uñas para esta temporada navideña un lindo decorado acorde con ella, tenemos estos lindos decorados para navidad que puedes hacerte en el salon de belleza que desees.

Las niñas usan mucho estos decorados, vemos que son apasionadas por la navidad y siempre quieren hacerse un lindo diseño como este, el cual les ayude a ver frente a sus amigos y amigas lindos diseños con papa noel, renos, y luces navideñas, sabemos que esto entre los niños es algo que gusta mucho.

Y es que realmente es facil hacer algo como esto, existen mucho videos de como hacer paso a paso diseños de uñas para navidad, pero pues hemos subido en nuestro canal uno que sabemos que te gustará mucho y podrás tomar ideas para hacerlos en casa.

Y como bienvenida para este feliz año nuevo 2017, tener lindos diseños como estos es bastante chevere, sobretodo para cuando no quieres tener tus uñas con los diseños comunes, con ganas de cambiar y de darle un estilo diferente a tus manos.

En los pies también puedes hacer estos diseños, es normal que las uñas de las manos se puedan realizar en los pies sin ningún problema, tu manicurista tomará la mejor decisión para hacerlas con el estilo y técnica que prefiera, pero si eres tu quien quieres hacerlos, te invito a que hagas en tus pies una decoración algo más ancha y proporcional al tamaño de tus uñas, pues es algo de sentido común, solo que debes analizar la forma de tus uñas y así dibujarla primero para luego saber qué hacer.

Y por lo que hemos apreciado en la galeria, son bastante sencillas de hacer, en el video tienes mas estilos que paso a paso podrás seguir y aprender hacerlos, pero desde ya, te decimos que es realmente facil, sobretodo porque no necesitas de materiales muy difíciles de conseguir, solamente con esmaltes básicos y plantillas si así lo deseas.

Tambien hemos incluido algunos diseños en 3d que lucen excelentes, hay que echarle provecho a estos diseños que hacen que en tres dimensiones se vean nuestras uñas, con diseños realistas y muy bonitos, espero los hagas allá en casa.

Las uñas acrilicas navideñas no son problema alguno, incluso, en algunos salones de belleza ya las venden hechas para que tu las compres sin ningún problema y solamente las pegues a tus uñas. Acércate algun lugar donde las vendan, pero si no sabes o no encontraste, estos diseños los puedes hacer en tus manos, las uñas acrílicas no son problema, es más, como son artificiales, son casi perfectas para hacer el diseño que tu quieras.

